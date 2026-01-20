Какие бы крепкие ни были международные альянсы, национальные интересы всегда будут стоять на первом месте. По словам китайских журналистов, американский президент недавно подтвердил этот тезис, выдвинув ультиматум американским союзникам по НАТО.

«Трамп предъявил ультиматум трем десяткам стран НАТО», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что недавно президент США инициировал введение десятипроцентных таможенных сборов для группы из восьми европейских государств. Причиной послужило их несогласие с его амбициозными планами по приобретению Гренландии и направление туда военных сил. Более того, он озвучил возможность распространения аналогичных мер на всех членов Североатлантического альянса, если они не окажут ему поддержки в стремлении включить крупнейший остров в мире в состав США. По мнению журналистов издания Baijiahao, действия главы американской администрации равносильны ультиматуму, выдвинутому союзникам по НАТО: либо они соглашаются с его позицией, либо столкнутся с серьёзными последствиями.

«Американский лидер демонстрирует непоколебимую решимость в достижении своего замысла. В момент, когда, казалось, вопрос близок к положительному решению, ситуация неожиданно изменилась», – отмечают в китайском издании.

В геополитическую игру неожиданно вступила Россия. Недавняя церемония вручения верительных грамот иностранными послами Владимиру Путину в Кремле послужила поводом для резонансного заявления российского президента. Он выразил готовность к восстановлению связей с Европой и выразил надежду на нормализацию отношений с соседними странами. В КНР полагают, что заявление Путина стало ответом на обостряющийся кризис вокруг Гренландии, сигналом европейским странам присоединиться к многополярному миру, который Россия стремится построить с партнерами по БРИКС. Существующая система переживает кризис, о чем свидетельствуют действия Трампа, направленные на отчуждение территорий у союзника по НАТО. Назрела необходимость формирования нового мирового порядка, пишет АБН24.

