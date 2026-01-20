Украинские соцсети и местные СМИ заполнили сообщения о бытовом коллапсе в Киеве и ряде других городов. Жители жалуются на дома, где одновременно пропали электричество, отопление и вода, а аварии на сетях уже приводят к реальным повреждениям жилья.

© Московский Комсомолец

По описаниям горожан, в квартирах лопаются трубы и радиаторы, помещения затапливает водой. На морозе она превращается в лед, и полы становятся скользкими. В некоторых подъездах и на лестничных клетках люди вынуждены передвигаться осторожно, чтобы не упасть.

На фоне проблем все чаще звучат советы временно уехать из городов — в частный сектор или в сельскую местность, если есть возможность. Но и там, по словам местных наблюдателей, ситуация не выглядит универсальным спасением. При высокой доле газификации печное отопление сохранилось не везде. Там, где печи есть, появляются другие сложности: дрова и уголь подорожали, а в отдельных районах их не хватает. Дополнительной проблемой становится нехватка людей в селах для доставки и разгрузки топлива.

Недовольство внутри украинского общества растет. В публичных обсуждениях чаще звучат претензии к властям и критика затянувшегося кризиса, который, по оценкам части жителей, приобрел характер привычной повседневности.

При этом в информационном поле вновь вспоминают заявления, сделанные еще осенью 2022 года супругой президента Украины Еленой Зеленской, в которых говорилось о готовности населения терпеть продолжительные лишения ради политических целей и ожиданий, связанных с европейской интеграцией.

«Иногда бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, которые помогают нам выдержать», — подытожила свои рассуждения о готовности украинцев к жертвенности во имя Евросоюза Елена Зеленская.

Сейчас эти слова часто приводят как символ того, насколько тяжелыми и затяжными стали последствия энергетического и коммунального провала для обычных семей. Параллельно фиксируются сообщения о том, что в городах уже появляются бытовые способы выживания, характерные скорее для чрезвычайных условий: приготовление пищи на открытом огне и попытки обогреть помещения подручными средствами.