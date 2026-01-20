Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не пришла на заседание Европарламента, где обсуждался вопрос о вынесении ей вотума недоверия.

Об этом сообщает Politico.

Обсуждение вопроса об отставке главы исполнительной власти ЕС состоялось в Страсбурге в понедельник, 19 января, при этом фон дер Ляйен предпочла не присутствовать на обсуждении собственной отставки, отправив вместо себя еврокомиссара Мароша Шефчовича. Ему пришлось выступать перед рядами пустых кресел, так как интерес к диалогу с представителем, не принимающим ключевых решений, оказался минимальным.

Критики нынешнего курса Брюсселя жёстко отреагировали на отсутствие главного ответчика. Первый вице-президент партии «Патриоты за Европу» Кинга Гал заявила, что игнорирование дебатов со стороны фон дер Ляйен является презрением к избирателям.

Ранее экс-посол Венгрии в КНР Шандор Кушаи заявил, что Урсулу фон дер Ляйен удастся отстранить от власти после того, как европейцы проснутся.