Британия изучит вопрос ограничения использования соцсетей для детей и подростков

Правительство Великобритании инициировало рассмотрение новых мер по защите детей в интернете, включая возможный запрет на пользование социальными сетями для лиц младше определённого возраста, ориентируясь на недавно принятый закон в Австралии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Власти рассматривают широкий спектр ограничений, среди которых — полный запрет на регистрацию в социальных сетях до достижения определённого возраста, а также ужесточение правил использования мобильных телефонов в школах.

Для проработки этого вопроса британские министры намерены посетить Австралию, которая в декабре 2025 года стала первой в мире страной, законодательно запретившей соцсети для детей младше 16 лет. Лондон планирует изучить эффективность такого подхода и возможность его адаптации.

Конкретный возрастной порог для британских пользователей пока не назван. Помимо прямого запрета, правительство обсуждает внедрение более строгих механизмов проверки возраста и пересмотр «цифрового возраста согласия».

