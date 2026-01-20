В США заявили, что перебрасывают авиацию в Гренландию

Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) анонсировало прибытие специального борта на территорию Гренландии для укрепления трёхстороннего оборонного партнёрства с Данией и Канадой.

Об этом NORAD сообщили в соцсети Х.

Согласно официальному заявлению, воздушное судно приземлится на базе космических сил США Питуффик. Оно будет задействовано совместно с авиагруппами, дислоцированными на материковой части Соединённых Штатов и Канады, для поддержки плановых операций.

В ведомстве особо отметили, что развёртывание техники полностью согласовано с правительством Дании. Местные власти острова также были предварительно уведомлены о предстоящих манёврах.

Ранее сообщалось, что предложенный американским президентом Дональдом Трампом план по присоединению Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, в результате чего союзники США по альянсу отказываются обмениваться разведывательной информацией с Вашингтоном.

Исполнительный директор Левой партии Германии Янис Элинг призвал прекратить участие бундесвера в учениях НАТО и начать формирование европейской системы безопасности без участия США.