В США заявили, что перебрасывают авиацию в Гренландию
Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) анонсировало прибытие специального борта на территорию Гренландии для укрепления трёхстороннего оборонного партнёрства с Данией и Канадой.
Об этом NORAD сообщили в соцсети Х.
Согласно официальному заявлению, воздушное судно приземлится на базе космических сил США Питуффик. Оно будет задействовано совместно с авиагруппами, дислоцированными на материковой части Соединённых Штатов и Канады, для поддержки плановых операций.
В ведомстве особо отметили, что развёртывание техники полностью согласовано с правительством Дании. Местные власти острова также были предварительно уведомлены о предстоящих манёврах.
Ранее сообщалось, что предложенный американским президентом Дональдом Трампом план по присоединению Гренландии вызывает раскол внутри НАТО, в результате чего союзники США по альянсу отказываются обмениваться разведывательной информацией с Вашингтоном.
Исполнительный директор Левой партии Германии Янис Элинг призвал прекратить участие бундесвера в учениях НАТО и начать формирование европейской системы безопасности без участия США.