Назван один из главных спонсоров Украины в ЕС

Дания является одним из главных спонсоров Украины. Об этом посол России в Дании Владимир Барбин завил в интервью ТАСС.

По словам дипломата, с начала российской специальной военной операции на Украине Копенгаген оказал помощь Киеву в размере €10,5 млрд, в том числе военную поддержку на €9,5 млрд.

Собеседник агентства отметил, что таким образом Дания стремится нанести России военное и стратегическое поражение.

Также Барбин заявил о невозможности конструктивного взаимодействия между Россией и Данией из-за «маниакальной заряженности» Копенгагена на конфронтацию с Москвой и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

В ноябре стало известно, что Дания выделила Украине 28-й пакет военной помощи, общая сумма которого составила $220 млн (около 17,8 млрд рублей).

2 декабря в Дании началось строительство оборонного предприятия, принадлежащего украинской компании Fire Point. Завод появится в городе Войенсе и будет специализироваться на производстве твердого ракетного топлива.