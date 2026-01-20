В Германии призвали прекратить учения с НАТО и ввести плату за базы США

Исполнительный директор Левой партии Германии Янис Элинг призвал прекратить участие бундесвера в учениях НАТО и начать формирование европейской системы безопасности без участия США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал Phoenix.

Элинг заявил, что после угроз введения тарифов со стороны американской администрации взаимодействие с США превращается в контакт с противником, а не союзником.

«Прощай, НАТО, здравствуй, Европа», — заявил политик.

Кроме того, немецкие левые предложили экономические меры воздействия. Элинг отметил, что базы Рамштайн и штаб в Штутгарте критически важны для операций США в Африке и на Ближнем Востоке. В связи с этим он призвал ввести для Вашингтона арендную плату за пользование немецкой землёй и инфраструктурой.

17 января президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 10%-ные пошлины в отношении ряда европейских стран из-за Гренландии.