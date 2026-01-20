Стармер намерен убедить Трампа не захватывать Гренландию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен предпринять дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по силовому захвату Гренландии.

Согласно информации газеты i Paper, ссылающейся на источники в британском правительстве, Стармер совместно с союзниками по НАТО разрабатывает стратегический план, который должен продемонстрировать Вашингтону способность Европы самостоятельно обеспечивать безопасность в Арктическом регионе.

Параллельно премьер-министр и другие высокопоставленные члены кабинета ведут активную дипломатическую кампанию, обращаясь к ключевым фигурам в США. Их цель — убедить администрацию Трампа отказаться от угрозы развязывания торговой войны против тех европейских стран, которые выступают против его намерений в отношении Гренландии.

