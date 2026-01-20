Премьера Японии пригласили участвовать в "Совете мира" по Газе

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити получила от президента США Дональда Трампа приглашение принять участие в работе "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японский МИД.

Будет ли принято это приглашение, не уточняется.

Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что это предложение изучается.

Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который в соответствии с договоренностями между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.

По информации газеты The Wall Street Journal, проект устава "Совета мира" предполагает, что он сможет заниматься не только сектором Газа, но и другими районами, "затронутыми конфликтами". При этом взнос за постоянное членство в этой организации составит $1 млрд. Без уплаты этой суммы срок полномочий будет ограничен тремя годами.