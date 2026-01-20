Ровно год прошел с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. И за этот год мир кардинально изменился. Подходы, которые в первый срок казались импульсивными заявлениями, теперь оформились в последовательную и жесткую доктрину. Американский лидер уже вошел в историю. Но останавливаться на достигнутом он не намерен. Он меняет этот мир в соответствии со своим мировоззрением, его не пугают трудности.

© Российская Газета

Главное, что отличает политику Трампа - это последовательность. Его заявления годичной давности мало кто воспринимал всерьез, первые месяцы его президента сопровождались шутками. Теперь шутки кончились.

Почти все, о чем говорил Трамп, он претворяет в жизнь. Год назад вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции прямо заявил, что Европа находится в экзистенциальном кризисе, что будущего у нее нет. Тогда эти слова восприняли как излишне эмоциональные. В ноябре эта позиция официально закреплена на бумаге. Неминуемый закат Европы прописан в стратегии национальной безопасности США.

Трамп обещал прекратить войну в Газе. Мало кто верил, что его мирный план сработает. Но сделка держится уже четыре месяца, США объявили о переходе ко второму этапу урегулирования. И это уже немалое достижение, учитывая всю сложность ситуации на Ближнем Востоке.

Когда впервые в заявлениях Трампа прозвучал топоним Гренландия, мало кто обратил на это внимание. Сейчас европейцы в панике пытаются отправить на остров хоть каких-то солдат и кричат, что американский президент пересек "красную линию". "Есть эксперты, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю, - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Причем не только в историю США, но и в мировую историю. Без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться".

Сейчас Трамп создает свой "Совет мира", который призван разрешать мировые конфликты. Пока сложно сказать, кто в него в итоге войдет, как этот орган себя проявит. Но и это укладывается в подходы президента, открыто критикующего ООН за неэффективность. Трамп не боится перемен.

Тарифные войны с Европой и всем миром, удар по ядерным объектам Ирана, захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявление о возобновлении ядерных испытаний. И все это всего лишь за год президентства.

Одно из немногих невыполненных обещаний - завершение конфликта на Украине. Но и здесь американского президента нельзя обвинить в непоследовательности. Историческая встреча Владимира Путина и Трампа в Анкоридже запустила трудный процесс переговоров. И они идут, не быстро, тяжело, несмотря на все попытки подорвать их со стороны европейской партии войны.

Многие ждали, что уже с начала своего второго срока Трамп развяжет полноценное противостояние с Китаем. Но он провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, скоро сам поедет в Китай.

Да, отношения Пекина и Вашингтона далеки от безоблачных, но лидеры признали, что, несмотря на разногласия, взаимодействие "стабильно", а "рулевые корабля китайско-американских отношений должны обеспечить верное направление".

Как подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко, Трамп не боится открыто говорить о своих истинных целях. Надо просто его слушать. И воспринимать всерьез. Иначе есть риск оказаться на месте европейцев. До которых только сейчас доходит, что их "райский сад" не так уж и прекрасен. Они хотели построить "мир, основанный на правилах". Теперь правила меняются.