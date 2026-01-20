Раскрыто, как Европа может остановить пошлины Трампа

Глава МИД Дании раскрыл, как Европа может остановить пошлины Трампа
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что введение объявленных США пошлин на товары из ряда европейских стран может быть предотвращено, если европейские государства совместно и твёрдо продемонстрируют, что ультиматумы не являются приемлемым методом ведения переговоров.
Напомним, президент США Дональд Трамп 17 января заявил о планах ввести с февраля пошлины в 10% (с последующим повышением до 25%) против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии — до тех пор, пока не будет заключена сделка о покупке Гренландии.
Расмуссен, фрагмент выступления которого публикует телерадиокомпания DR, подчеркнул, что до 1 февраля ещё есть время, и исход зависит от способности Европы дать коллективный ответ. По его словам, сильный и единый отпор станет сигналом о неприемлемости принуждения, в то время как слабость или разобщённость, напротив, будут восприняты как уступка давлению.
