Вооруженные люди похитили 171 прихожанина во время нападения на церкви в Нигерии

Представитель Ассоциации христиан Нигерии Джозеф Хаяб заявил о массовом похищении прихожан в штате Кадуна 18 января. Его слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

По словам чиновника, 171 человек стал жертвой вооруженного нападения на несколько церквей.

«Джозеф Джон Хаяб, заявил журналистам в понедельник, что верующие были похищены во время воскресных богослужений в церквях Херувимов и Серафимов №1 и №2 в населенном пункте Курмин Вали… Он объяснил, что восьми похищенным удалось сбежать, однако оставшиеся 163 человека остаются в заложниках», — говорится в сообщении.

Ранее в нигерийской прессе появлялась информация об одновременном нападении на три церкви в штате Кадуна, в результате чего более сотни верующих были захвачены в заложники прямо во время воскресной службы.

В последнее время в Нигерии участились похищения людей: в конце ноября бандиты совершили нападение на одну из деревень в центральной части страны, захватив в плен 54 местных жителя. В это же время, в том же регионе, вооруженные люди ворвались в церковь и похитили пастора и 11 прихожан. 15 декабря в штате Коги, расположенном в центральной Нигерии, террористы похитили 15 верующих. Эти события подчеркивают растущую нестабильность и угрозу безопасности в регионе.

