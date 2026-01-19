Решение о выходе Молдавии из СНГ противоречит интересам молдавского народа, заявил бывший президент республики, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Об этом пишет ТАСС.

Накануне вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой рассказал, что республика начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации.

Додон отметил, что решение о выходе Молдавии из СНГ, которое анонсировал Попшой, противоречит интересам молдавского народа.

«Курс на разрыв отношений с СНГ и Россией, который проводит президент [Молдавии] Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, проводится по указке западных кураторов и может привести нас к трагедии, которую переживает народ Украины», — предупредил политик.

По его оценке, этот курс не соответствует желаниям большинства граждан, которые желают поддерживать дружественные и торговые отношения со странами СНГ и Россией.

Одна страна выйдет из СНГ

Ранее депутат Госдумы Алена Аршинова предположила, что Молдавия вернется в СНГ, когда в Кишиневе у власти вновь будут молдаване, а не ставленники других государств.