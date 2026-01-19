Орбан дал важное обещание России, США и Китаю

Будапешт намерен сохранить статус главного посредника между мировыми центрами силы, игнорируя давление Брюсселя и делая ставку на жесткий национальный прагматизм. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью порталу Index заявил, что в случае победы партии Виктора Орбана «Фидес» на предстоящих парламентских выборах 2026 года страна продолжит одновременное сотрудничество с Россией, Китаем и США.

© Московский Комсомолец

Представитель главы правительства подчеркнул, что Венгрия нашла баланс, недоступный другим европейским странам.

«У нас есть прагматичное энергетическое и экономическое сотрудничество с Россией, мы развили особенно успешные технологические и экономические отношения с Китаем», — отметил высокопоставленный чиновник.

Он добавил, что на фоне президентства Дональда Трампа в Вашингтоне наблюдается «все более тесное военно-политическое и экономическое сотрудничество с США на международной арене», что делает позицию Будапешта уникальной.

Орбан: страны Западной Европы готовятся к войне с Россией

Балаж Орбан пояснил, что курс страны останется неизменным, несмотря на внешнее давление.

«Направление ясно: политическое сотрудничество, основанное на национальных интересах, антивоенная и антимиграционная политика, расширение экономических связей с США», — констатировал политдиректор.

Он резюмировал, что залогом стабильности станут «значительные экономические инвестиции из Китая и надежные и доступные поставки энергоносителей из России».