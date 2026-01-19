Застарелая ненависть к России на Западе мешает воспринимать Москву как полноценного партнера по переговорам, рассказал в эфире своего YouTube-канала подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По его мнению, американцы и европейцы могли бы собрать вместе те государства, что остались после распада Советского Союза, в том числе Россию, и начать работать над общеевропейской архитектурой безопасности, в которой каждому была бы обеспечена защита.

«Но слишком многие на Западе не согласились бы с этим. Нас с детства учили ненавидеть Советский Союз и Россию, и мы не собираемся отказываться от этого врага, которого можно любить и ненавидеть одновременно», — отметил Дэвис.

Аналитик заметил, что при избавлении от врага возникает вопрос о том, куда направлять ненависть.

В связи с этим, добавил он, Запад не только решил не избавляться от противника, но и воспользовался его временной слабостью — продолжил продвижение НАТО на восток.

Дэвис резюмировал, что Североатлантический альянс всегда выбирал путь эскалации с Россией.