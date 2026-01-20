Молдавия сможет вернуться в состав стран Содружества Независимых Государств (СНГ), когда власть вновь будет сосредоточена в руках молдаван, а не ставленников других государств. Такое условие назвала председатель совета автономной некоммерческой организации «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова, передает ТАСС.

«СНГ — это союз для совместного развития, за мир и безопасность. Дверь СНГ не заперта. И скоро в Молдове к власти придут молдаване», — заверила парламентарий. По ее словам, тогда содружество вновь примет Молдавию в свой состав.

Ранее глава МИД республики Михай Попшой заявил, что Молдавия выйдет из СНГ после денонсации ключевых соглашений о вхождении в организацию. Страна была частью содружества с 1994 года.