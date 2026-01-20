После взрывов в Киеве начались перебои с электричеством и водой

После серии взрывов в столице Украины начались перебои с электричеством и водой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он пояснил, что в левобережной части города из-за нарушения электроснабжения объекты социальной инфраструктуры вынуждены переходить на автономный режим.

На левом берегу Днепра также нарушена работа водопровода. 19 января сообщалось, что в случае ухудшения ситуации с электроснабжением в Киеве может остановиться метрополитен. 16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в министерстве энергетики страны.

Самая тяжелая ситуация сложилась в столице. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях. На этом фоне мэр Кличко еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали жарить кирпичи, чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин.