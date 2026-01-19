Зеленский анонсировал новые боевые операции против России

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с бывшим и нынешним председателями СБУ Василем Малюком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Евгением Хмарой. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Зеленский, в частности, сообщил, что «согласовал новые боевые операции» спецслужбы. Также украинский лидер встретился с первым зампредом СБУ Александром Покладом.