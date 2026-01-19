Макрон отклонил приглашение Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать предложение главы США Дональда Трампа присоединиться к так называемому «Совету мира» по Газе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

16 января Белый дом объявил о создании «Совета мира», который по замыслу призван «сыграть важную роль в выполнении» мирного плана Трампа по окончательному прекращению войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС в Газе и восстановлению анклава.

Макрон полагает, заметил источник, что устав совета выходит за рамки повестки анклава и вызывает серьезные опасения, особенно в отношении уважения принципов и институциональной структуры Организации Объединенных Наций, которые Франция считает не подлежащими обсуждению.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в состав «Совета мира».

Представитель Кремля заметил, что Москва рассматривает приглашение и «надеется получить более подробную информацию от американской стороны».

Позже в МИД Белоруссии рассказали, что белорусский президент Александр Лукашенко также получил приглашение войти в состав совета директоров.