Сийярто: Венгрия выступает против общего заявления ЕС по Гренландии

Венгрия выступает против потенциального совместного заявления государств - членов ЕС по ситуации с Гренландией, так как Будапешт рассматривает это как двусторонний вопрос США и Дании. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы считаем это двусторонним вопросом, решение которого возможно путем переговоров между двумя сторонами", - отметил глава венгерской дипломатии, выступая на пресс-конференции с чешским коллегой Петром Мацинкой. "Я не считаю это вопросом Евросоюза, поэтому вчера на консультации постоянных представителей мы указали, что не считаем необходимым и, следовательно, возможным выпускать совместное заявление ЕС", - подчеркнул Сийярто, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Амстердам отзывает ранее отправленных в Гренландию двух своих военных.