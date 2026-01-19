Премьер Чехии купил глобус, чтобы лучше разглядеть Гренландию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что на днях купил большой и красивый глобус, чтобы разобраться в истории с Гренландией. Об этом пишет РИА Новости.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что намеревается взять Гренландию под контроль. Он пояснил, что остров необходим в рамках строительства комплекса ПВО «Золотой купол», имеет важное значение для безопасности арктического региона.

Американский лидер предупредил, что в том случае, если США не получат контроль над островом, «его могут захватить Россия или Китай».

Глава кабмина Чехии заметил, что следует не конфликтовать, а достичь соглашения внутри альянса.

«Чтобы лучше видеть, где находится Гренландия, я купил большой и красивый глобус. [Его изучение показало, что] «Орешник» летел бы на Белый дом 26 минут, на 11-й он бы как раз пролетел над Гренландией. Так что аргументы Трампа о Китае и России соответствуют», — разъяснил Бабиш.

Премьер констатировал, что разного рода декларации не требуются, необходимо сесть и договориться по спорным вопросам.