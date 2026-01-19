Каллас: ЕС не заинтересован в конфликте с США, но будет стоять на своем

Евросоюз не заинтересован в конфликте с США, но у него есть ряд инструментов для защиты своих интересов, и он будет их отстаивать. Об этом заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас после встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и главой МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт в Брюсселе.

© Global look

"Актическая безопасность - это общий трансатлантический интерес, и мы можем обсудить его с нашими союзниками из США. Но угрозы введения тарифов - не выход. Суверенитет - это не для торговли", - написала Каллас в соцсетях по итогам встречи.

Поульсен и Мотцфельдт также встретились с генсеком НАТО Марком Рютте и предложили ему организовать миссию альянса в Гренландии. Рютте после встречи заявил, что НАТО продолжит работать с Данией над вопросами безопасности в Арктике, включая Гренландию.

На пресс-конвференции в Брюсселе Поульсен сообщил, что Дания и Гренландия готовы попытаться продолжить диалог с представителями США, начатый Мотцфельдт и датским министром иностранных дел Ларсом Лекке Русмуссеном во время их недавнего визита в Вашингтон.