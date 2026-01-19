На Украине запустили ТЭЦ, не заметив торчащую из котла ракету

Украинские специалисты возобновили работу одной из теплоэлектростанций страны, при этом они не заметили неразорвавшуюся ракету, которая торчала в стенке котла. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на директора Центра исследования энергетики.

Боевой снаряд обнаружили уже спустя несколько часов после ремонта станции. В этот момент на объект уже прибыла комиссия, которая и заметила ракету.

Персонал эвакуировали, а на станцию вызвали саперов, которые вывезли боеприпас, передает Life.ru.

Около 3,5 тысячи украинских подстанций остаются беззащитными — это позволяет российским беспилотникам уничтожать их, даже не попадая по ним. Об этом 24 декабря 2025 года рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко. По его словам, на объектах нет «ни габионов, ни мешков с песком».

14 ноября в Киеве и области произошли серии мощных взрывов из-за ударов российских военных. Были зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, в частности в районах крупнейших киевских ТЭЦ (ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ).