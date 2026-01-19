Дания и Гренландия обратились к Рютте с одной просьбой

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт на встрече в Брюсселе предложили генеральному секретарю НАТО Марку Рютте создать миссию альянса в Арктике.

Об этом датский министр сообщил СМИ королевства после переговоров.

"Мы предложили это, и генеральный секретарь НАТО также принял это к сведению, - цитирует Лунда Поульсена агентство Ritzau. - Я надеюсь, что мы сможем разработать рамочную программу для этого".

Глава Минобороны Дании добавил, что Рютте внимательно выслушал министров.

"Я думаю, что генеральный секретарь полностью осознает проблему, с которой мы сталкиваемся", - сказал датский политик.

Это также относится к "проблемам, связанным с НАТО", продолжил он. США являются наиболее влиятельным членом альянса.