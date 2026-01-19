Названа причина, по которой Трамп пригласил Путина в «Совет мира»

Глава США Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина в так называемый «Совет мира» по Газе в связи с тем, что желает сохранить теплые отношения с российским лидером, пишет Financial Times (FT).

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин получил приглашение войти в «Совет мира» по Газе. Возможность изучается, добавил представитель Кремля.

«Судя по всему, это предложение свидетельствует о стремлении Трампа сохранить теплые отношения с Путиным, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану США по Украине», — отметил автор статьи.

По данным из открытых источников, членство в организации будет ограничено тремя годами. Однако это ограничение не будет действовать, если государство-участник внесет не менее $1 млрд в первый год работы совета.

Трамп обратился к Лукашенко с неожиданным предложением

Окончательный состав стран — участниц «Совета мира» пока неизвестен. При этом о получении приглашения от американского лидера уже сообщили глава Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Канады Марк Карни, президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сенатор Алексей Пушков сообщил ранее, что этот шаг Трампа доказывает, что глава Белого дома «играет в свою игру» и почти «не оборачивается» на союзников.