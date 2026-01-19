Президент Болгарии Румен Радев в понедельник, 19 января, объявил о своей отставке до окончания периода своего второго президентского срока.

Во время обращения к нации по телевидению глава государства отметил, что подаст заявление в отставку во вторник, 20 января. Он также выразил уверенность в том, что вице-президент Болгарии Илияна Йотова станет достойным исполняющим обязанности президента.

Согласно конституции страны, в течение определенного срока Конституционный суд должен решить, подал ли президент в отставку по собственному желанию. Если на лидера страны не оказывали давление, его полномочия прекратят, а его должность займет вице-президент, передает Болгарское новостное агентство.

6 января полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон выразил мнение, что в текущем году свои посты покинут лидеры трех европейских стран, которые финансируют продолжение вооруженного конфликта на Украине. По словам военного, во всех трех государствах «заработает избирательная система» и лишит политиков власти.