Бессент предостерег ЕС от ответных пошлин в отношении США

Ответные пошлины Евросоюза в отношении США были бы "крайне неразумны". Об этом, как сообщает немецкая газета Handelsblatt, заявил министр финансов США Скотт Бессент, выступая перед журналистами в Давосе.

"Что касается Дональда Трампа, то вы должны верить каждому его слову, в том числе и касательно Гренландии", - добавил Бессент.

Ранее в понедельник еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз может принять любые меры в ответ на введение США дополнительных пошлин для ряда европейских стран.