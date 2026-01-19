Трамп обвинил Норвегию в отсутствии у него Нобелевской премии мира

Решения Нобелевского комитета находятся под полным контролем Норвегии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

»Норвегия полностью контролирует это, несмотря на то, что они говорят. Они любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но на самом деле имеют к этому огромное отношение», — сказал глава Белого дома.

Трамп в очередной раз заявил, что он остановил восемь войн и спас множество жизней. При этом американский лидер подчеркнул, что его не интересует Нобелевская премия.

19 января стало известно, что Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что раз его страна не присудила ему Нобелевскую премию мира, то он больше не считает себя обязанным думать исключительно о мире. Также он снова отметил, что Дания неспособна защитить Гренландию от России и Китая, и усомнился в ее «праве собственности» на остров. В Норвегии получение письма подтвердили — Стёре добавил, что несколько раз объяснял Трампу, что премию присуждает не страна, а независимый Нобелевский комитет.