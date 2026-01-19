Принц Уильям опасается возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Британию

Принц Уильям и Кейт Миддлтон наняли кризисного пиар-менеджера на случай возможного возвращения в Великобританию принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.

© Global look

Официально в Кенсингтонском дворце заявили, что Лиза Рейвенскрофт принята на работу как специалист по связям с общественностью. Однако, по данным издания, это решение связано именно с опасениями Уильяма перед возвращением брата.

Журналист Ричард Иден связывает это с так называемым проектом «Оттепель» — предполагаемой кампанией британских элит, которые поддерживают Гарри и Меган и хотят организовать им торжественный приём. Уильям, считающийся главным противником их возвращения, готовится к худшему сценарию.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III лишил двух последних королевских титулов своего брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.