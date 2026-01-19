Известный итальянский модельер Валентино Гаравани скончался на 94-м году жизни, пишет Corriere della Sera.

Его похороны пройдут в Риме в пятницу, 23 января.

Валентино Гаравани (имя при рождении — Валентино Клементе Людовико Гаравани) родился 11 мая 1932 года в Вогере, Италия.

Основатель дома моды Valentino (1960, совместно с Джанкарло Джаметти) и благотворительного фонда L.I.F.E.

«В Италии есть Папа Римский — и есть Валентино», — сказал Вальтер Вельтрони, в то время мэр Рима, в 2005 году в интервью о дизайнере в The New Yorker.

Вечно загорелый до темно-красного оттенка, с идеально уложенными феном волосами, в сопровождении свиты из людей и мопсов, Гаравани создал один из самых долговечных и модных брендов, на протяжении многих поколений определял итальянский стиль, пояснил обозреватель.

Мастер творил для принцесс — «коронованных, свергнутых, голливудских и светских», заметил автор статьи.

В частности, он создал кремовое кружевное платье, в котором Жаклин Кеннеди вышла замуж за Аристотеля Онассиса в 1968 году, костюм с соболиным воротником, в котором Фарах Диба бежала из Ирана после свержения её мужа, шаха, в 1979 году, и платье, в котором Бернадетт Ширак присутствовала на инаугурации своего мужа Жака в качестве президента Франции в 1995 году.

Кроме того, Валентино создал костюм, в котором Элизабет Тейлор появилась на римской премьере фильма «Спартак» в 1960 году, чёрно-белое платье, в котором Джулия Робертс получила «Оскар» за лучшую женскую роль в 2001 году, и жёлтое шёлковое платье, в котором Кейт Бланшетт получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в 2005 году.