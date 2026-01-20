Стали известны потери Европы от новых пошлин Трампа

РИА Новости: Европа потеряет $71 млрд от новых пошлин Трампа
Ряд европейских стран, против которых президент США Дональд Трамп собирается ввести «гренландские» пошлины, могут потерять за текущий год чуть более $71 млрд.
Об этом свидетельствует подсчёт РИА Новости по данным Евростата и данным национальных статслужб.
Так, по информации агентства, на плечи европейских экспортёров может лечь бремя в $13,26 млрд за четыре месяца действия десятипроцентного «гренландского» тарифа, а за оставшиеся семь месяцев года с пошлиной в 25% — $58,03 млрд.
Речь идёт о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах и Финляндии.
Трамп ранее заявил, что на 100% полон решимости ввести пошлины против стран Европы, если сделка по Гренландии не состоится.
17 января Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.
Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что страны Европы ответят на действия США, а британский премьер Кир Стармер раскритиковал планы Трампа.