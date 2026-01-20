Стали известны потери Европы от новых пошлин Трампа

Ряд европейских стран, против которых президент США Дональд Трамп собирается ввести «гренландские» пошлины, могут потерять за текущий год чуть более $71 млрд.

Об этом свидетельствует подсчёт РИА Новости по данным Евростата и данным национальных статслужб.

Так, по информации агентства, на плечи европейских экспортёров может лечь бремя в $13,26 млрд за четыре месяца действия десятипроцентного «гренландского» тарифа, а за оставшиеся семь месяцев года с пошлиной в 25% — $58,03 млрд.

Речь идёт о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах и Финляндии.

Трамп ранее заявил, что на 100% полон решимости ввести пошлины против стран Европы, если сделка по Гренландии не состоится.

17 января Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

Французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что страны Европы ответят на действия США, а британский премьер Кир Стармер раскритиковал планы Трампа.