CNN узнал о подготовке жителей Гренландии к возможному нападению США

Жители Гренландии массово скупают снаряжение для выживания, включая походные плиты, сушеные продукты и сублимированные блюда, передает CNN со ссылкой на источники.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что планирует взять Гренландию под контроль. По его словам, он предпочитает приобрести остров, но не исключает и военный сценарий.

«Владельцы магазинов в столице Гренландии Нууке рассказали, что продажи снаряжения для выживания в последнее время значительно выросли на фоне беспокойства местных жителей о военных действиях или других видах нестабильности», — отметил автор статьи.

Прокурор Ларс Педерсен предположил, что американский лидер утратил рассудок. Он выразил надежду, что в США появятся люди, которые выступят против инициатив Трампа.

Медсестра Лиза Йоргенсен заявила, что у Дании много союзников, они активизировались, присылают помощь, солдат, выступают против захвата Гренландии.