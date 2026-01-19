Трамп дал Европе совет по Украине

Странам Европы стоит сосредоточится на усилиях по разрешению конфликта на Украине, а не на ситуации вокруг Гренландии.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит Reuters.

«Европе следует сосредоточиться на конфликте между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело. Именно на этом Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии», — подчеркнул глава государства.

Авторы материала указали, что таким образом Трамп раскритиковал европейских лидеров, которые выступили против его попыток присоединить территорию к США.