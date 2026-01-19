Трамп ответил на вопрос о силовом захвате Гренландии

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии. Об этом сообщает Reuters.

При этом американский лидер выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если сделку по острову не удастся достигнуть.

«Я сделаю это на 100 процентов», — ответил глава Белого дома на вопрос журналистов.

17 января Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.

Они будут составлять 10 процентов, решение вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Кроме того, американский лидер грозится увеличить эти пошлины до 25 процентов с 1 июня.