В Польше высмеяли Бундесвер после истории с Гренландией

Экс-премьер Польши Лешек Миллер сравнил вывод военных Бундесвера из Гренландии с походом Наполеона Бонапарта на Россию. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 15 января 13 немецких военных вылетели в Гренландию для участия в маневрах.

Через 3 дня, 18 января, разведчики получили внезапный приказ из Берлина экстренно покинуть остров.

«Немцы отправились в Гренландию. А потом вернулись. Они не завоевали ее и не обеспечили ее безопасность. Они даже не обосновались там. Они просто были там. Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву, но после Смоленска вдруг решил [бы], что «сигнал и так отправлен», и вернулся домой к ужину», — отметил Миллер.

По его мнению, эта ситуация представляет собой «квинтэссенцию европейской мощи», поскольку военнослужащие из стран ЕС работают в режим «прибытие - фото - возвращение».