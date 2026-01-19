WP: Европе пора «показать зубы» США, чтобы ее не «съели»

Европе нужно «показать зубы» США, в противном случае её «съедят». Так считают европейские законодатели и политики, сообщает The Washington Post.

© Global look

Как пишет издание, после года попыток договориться с администрацией президента США Дональда Трампа европейские чиновники начали обсуждать ответные меры.

«Политика умиротворения провалилась. Европа может защитить свой суверенитет (от Украины до Гренландии) только за счёт снижения зависимости, усиления сдерживания», — заявил испанский депутат и вице-президент Европейского парламента Хави Лопес.

Несмотря на желание европейских лидеров избежать конфронтации, угрозы Трампа вызвали на континенте возмущение и требования действовать жёстче, уточняется в статье.

Издание Politico ранее писало, что в ЕС обсуждают создание нового альянса в сфере безопасности без США.