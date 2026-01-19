В Иране провели операции по задержанию лидеров протестов

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана провели операции по задержанию предполагаемых лидеров беспорядков в четырех регионах страны — Йезде, Семнане, Рафсанджане и Сирджане. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Согласно заявлению КСИР, благодаря тщательному наблюдению и своевременным разведывательным мероприятиям в провинции Йезд были выявлены и задержаны боевики и лидеры недавних беспорядков. Также утверждается, что в провинции Семнан была выявлена и арестована значительная часть агентов, связанных с израильскими террористическими группами и причастных к последним беспорядкам.

Агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации Ирана сообщило, что операции КСИР по задержанию участников и организаторов беспорядков также прошли в городах Рафсанджан и Сирджан на юге страны. По данным агентства, были задержаны шесть человек, один из которых обвиняется в нападении на сотрудников сил безопасности.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.