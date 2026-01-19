Оценена вероятность холодной войны между Европой и США из-за Гренландии

Вероятность холодной войны между Европой и США из-за претензий американского президента Дональда Трампа на Гренландию на данный момент невысока — стороны слишком тесно связаны между собой экономически, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви.

«Ухудшение отношений, безусловно, имеет место. Европа не ожидала маневра Трампа и теперь будет максимально тянуть время, надеясь, что его президентство закончится раньше, а преемник переключится на другие задачи. Пока же Европа вынуждена наращивать переговорный багаж, чтобы иметь возможность возражать Трампу», — сказал Леви.

Политолог указал на растерянность европейских лидеров в сложившейся ситуации. Это, по его оценке, указывает на то, что политики союза уже не имеют того политического веса, что был 50 лет назад, — они не могут держать удар, способны только на словесные возражения и уже обсуждают, как продать Гренландию, сохранив лицо.

«Но говорить о холодной войне, конечно, нельзя — экономически Европа и США слишком тесно связаны, это нельзя просто взять и вычеркнуть. Сомневаюсь даже, что Трамп всерьез применит тарифы в отношении стран ЕС, потому что это нанесет существенный удар и по самим Штатам. Скорее всего, сейчас с обеих сторон идут спекуляции, игра на то, у кого первым сдадут нервы. И, по-моему, они сдадут у европейцев», — считает политолог.

Конфликт из-за пошлин

Дональд Трамп объявил о пошлинах в отношении ряда европейских стран из-за Гренландии. С февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары.

С июня пошлины повысятся до 25% и «будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полном и окончательном приобретении Гренландии». Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social. Трамп отметил, что недоволен тем, что эти европейские страны стали перебрасывать силы в Гренландию «непонятно зачем».

«Это очень опасная ситуация для выживания нашей планеты», — добавил он.

Трамп пояснил, что Гренландия нужна США для эффективного применения системы ПРО «Золотой купол». По его мнению, эта система сможет работать в полной мере эффективно только в случае присоединения Гренландии.

Евросоюз созывает экстренный саммит для обсуждения ситуации вокруг Гренландии и повышения американских тарифов. Европейские лидеры намерены обсудить, как реагировать на решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из стран, сопротивляющихся его политике в отношении Гренландии.

Планируется, что встреча пройдет в четверг, причем не в онлайн-формате, а в личном присутствии. То, что экстренный саммит проводится не так скоро, объясняется тем, что европейцы хотят подойти к нему с уже готовыми вариантами действий. А с этим они испытывают определенные проблемы. Кроме того, они ждут приезда Трампа в Давос в среду. Швейцарская площадка рассматривается лидерами стран Европы как место, где можно организовать прямой диалог с американским президентом.

"Все рассматривают Давос как первый раунд дипломатических переговоров, потому что там будет Трамп", - приводит Politico слова европейского дипломата. - Цель - понять, сможет ли дипломатия заставить Трампа отступить. Если нет, тогда Европе придется рассматривать другие варианты".

«ЕС готовит пошлины на 93 миллиарда евро в ответ на угрозу Трампа в отношении Гренландии», — указано в сообщении.

Отмечается, что ЕС в качестве ответных мер может также ограничить американским компаниям доступ на европейский рынок.

Опасения европейцев

Страны Европы не решаются открыто противостоять президенту США Дональду Трампу на Гренландию в связи с ролью, которую Вашингтон играет в гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщает издание Politico. По его данным, основной причиной, по которой Европа "воздерживается от агрессивной риторики", является поддержка со стороны главы Белого дома в вопросе надежных гарантий безопасности для Киева при заключении мирного соглашения с Россией.

Дипломаты рассказали, что в Европейском союзе ведется дискуссия о возможном ответе США в Гренландии. Рассматриваются следующие варианты реагирования: затягивание, лоббирование точки зрения Европы в кругах Республиканской партии, отправка на остров европейских военных и информационная кампания в Соединенных Штатах. Самым радикальным вариантом, отмечает издание, видится прекращение поддержки военного присутствия Штатов в Гренландии, в том числе передача контроля над американскими военными базами на острове Европе.

"Есть дискуссии о том, как мы могли бы оказать воздействие и сказать: "Эй, вы нуждаетесь в нас, и если вы так поступите, то мы ответим определенным образом. Но никто не хочет открыто об этом говорить", — сказал неназванный дипломат.

Кроме того, Европа, как считают чиновники, морально не готова к витку эскалации, которую может вызвать ее ответ на возможные действия США в Гренландии.

Евросоюз может ликвидировать американские военные базы в Европе, если США захватят Гренландию. Об этом пишет Economist.

По его данным, в Брюсселе обсуждают возможность использовать угрозы закрытия американских баз в Европе как рычаг политического давления на Вашингтон. В частности, речь идет об авиабазе "Рамштайн" в Германии, потеря которой существенно осложнила бы проецирование военной силы США на Ближний Восток и в Африку.

Отмечается, что несмотря на заинтересованность европейских стран в сохранении присутствия НАТО, подобный шаг может рассматриваться как инструмент сдерживания. В материале также указывается, что Евросоюз не исключает применения жестких экономических мер, в том числе в отношении крупных американских технологических компаний.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони позиционирует себя как посредника между Европой и президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии. Об этом пишет издание Bloomberg.

СМИ назвало Мелони «идеологически близкой» к Трампу и отметило, что она всегда «избегала публичной критики» американского президента и «долгое время балансировала между своими партнерами по коалиции внутри страны, в Европе и в США».

Журналисты Bloomberg указали на последние слова Мелони, которая заявила, что после личного разговора с Трампом у нее сложилось впечатление, что послание Европы «не дошло» до главы Белого дома. Также она отметила, что понимает стратегическую важность территории для США и что Гренландию действительно «следует защищать от угроз со стороны России и Китая».

«Я также считаю, что есть проблема в интерпретации того, что делалось. Трамп был заинтересован в том, чтобы всех выслушать, но, как мне кажется, с точки зрения США, послание с этой стороны Атлантики было неясным», — приводит Bloomberg слова Мелони.

Также Bloomberg отмечает, что Мелони заявила и о том, что «существуют проблемы с пониманием и коммуникацией» между ЕС и США, и призвала «избежать эскалации» и «возобновить диалог».

Прогнозы экспертов

В вопросе Гренландии прогноз однозначен: «все подстроятся под президента США Дональда Трампа». Несмотря на громкие заявления европейских политиков, под экономическим давлением со стороны Вашингтона, их позиция ослабнет. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал доктор политических наук Кирил Коктыш.

«Защита Украины со стороны Евросоюза, в случае если Европа отдает Гренландию, теряет всякий смысл. То есть она из вещи принципиальной и осмысленной превращается в вещь бессмысленную. А на бессмысленные вещи деньги уже не тратят», — отметил эксперт.

Уступки в гренландском вопросе могут привести не только к потере престижа, но и к практическому сворачиванию масштабной поддержки Киева, добавил он.

Как утверждает Трамп, Гренландия нужна Вашингтону для обеспечения национальной безопасности. По его словам, остров якобы «окружен российскими и китайскими кораблями» — однако в НАТО это не подтверждают.

После Гренландии президент США Дональд Трамп может захватить территории трех европейских стран. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит издание «Подъем».

По его словам, тезис Евросоюза о российской военной угрозе «облетел земной шар» и ударил его со стороны Атлантики.

«В этом есть и изящество, и своеобразная издевка из серии "за что боролись, на то и напоролись". Уверен, что, забрав Гренландию, Трамп не остановится. У Великобритании, Франции, Германии разве есть какие-то документы на принадлежащие им территории?» — задался вопросом парламентарий.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет ничего противопоставить США, если Вашингтон решит забрать себе Гренландию, и просто «сдаст» остров. Он также назвал президента Франции Эммануэля Макрона галльским петухом.