Трамп обиделся на премьера Норвегии

Глава США Дональд Трамп отправил письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере, в котором связал отказ вручить ему Нобелевскую премию мира с идеей передачи Гренландии Соединенным Штатам, пишет The Independent.

По данным издания, письмо американского лидера опубликовал в соцсетях журналист PBS News Ник Шифрин.

«Дорогой Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн и даже больше, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире — хотя он всегда будет приоритетом — и теперь могу думать о том, что является правильным и выгодным для Соединенных Штатов Америки», — разъяснил свою текущую позицию Трамп.

Глава США также потребовал, чтобы НАТО помогла США с вопросом аннексии Гренландии, заявив, что безопасность мира возможна только при полном контроле Вашингтона над островом.

«Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему у них вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов, только то, что лодка высадилась там сотни лет назад, но у нас тоже были лодки», — заметил американский президент.

Журналисты уточнили, что в понедельник, 19 января, Стере подтвердил получение письма. Премьер уточнил, что оно пришло через 27 минут после отправки Трампу послания от его лица и от лица президента Финляндии Александра Стубба.

В послании говорилось о ряде вопросов международной повестки, в том числе, об Украине, Газе и Гренландии, пояснил глава кабмина.