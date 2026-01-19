Словацкий депутат Данко: Евросоюз должен выразить единую позицию по ситуации вокруг Гренландии
Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко заявил, что Европейский союз (ЕС) должен выразить единую позицию по ситуации вокруг Гренландии.
Соответствующее заявление словацкий парламентарий сделал в публикации в своих социальных сетях.
В опубликованном сообщении Данко задался вопросом о том, чьих приказов ждут европейские и брюссельские политики. Он подчеркнул, что им стоило бы выразить единую позицию по ситуации в Гренландии, а не только смотреть.
Словацкий парламентарий полагает, что ситуация с Гренландией непосредственно касается Европы и является серьезным вопросом, который в случае эскалации может поставить под угрозу безопасность в регионе.