Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко заявил, что Европейский союз (ЕС) должен выразить единую позицию по ситуации вокруг Гренландии.

Соответствующее заявление словацкий парламентарий сделал в публикации в своих социальных сетях.

В опубликованном сообщении Данко задался вопросом о том, чьих приказов ждут европейские и брюссельские политики. Он подчеркнул, что им стоило бы выразить единую позицию по ситуации в Гренландии, а не только смотреть.

Словацкий парламентарий полагает, что ситуация с Гренландией непосредственно касается Европы и является серьезным вопросом, который в случае эскалации может поставить под угрозу безопасность в регионе.