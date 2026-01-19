СМИ выяснили, каким состоянием владела Тимошенко с мужем в 2024 году

На счетах лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и ее супруга два года назад хранилось примерно $5 млн.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на декларацию имущества политика.

«При этом на одном из счетов, владелицей которого является она сама, числилось $4 млн. Как утверждала Тимошенко, в том числе на заседании суда по избранию ей меры пресечения, эти деньги она получила от некой компании из США в качестве «моральной компенсации» за тюремное заключение при президенте Украины Викторе Януковиче в 2011-2014 годах. Что это за компания, политик не уточняла. При этом, по ее словам, она уже передала эти $4 млн дочери на ведение бизнеса», — сказано в сообщении.

Кроме того, как пишет агентство после этого у Тимошенко и ее мужа якобы оставалась сумма эквивалентная $1 058 970 в различной валюте. При этом конкретно Тимошенко принадлежало около $380 тыс. и более 600 тыс. — ее супругу.

19 ноября глава партии «Батькивщина» заявила, что не может внести установленный судом залог в размере 33,3 млн гривен (около $760 тысяч). По ее словам, после предыдущего судебного заседания ее финансовые операции фактически заблокировали из-за финмониторинга, что делает невозможным перечисление средств в установленный срок. Она добавила, что не может перевести даже часть необходимой суммы.

Ранее депутат из партии Зеленского заявил, что не «сдавал» Тимошенко НАБУ.