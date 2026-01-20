Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг резкой критике выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за его появления на сцене в солнцезащитных очках.

Об этом Филиппо написал в своих социальных сетях.

"Прямо сейчас Макрон выступает с речью в Давосе. Очки: выглядит как кретин, он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Ужасно! "Европа", Европа, Европа, и ни разу слово "Франция", - подчеркнул политик.

В завершение он призвал парламентариев "убрать" Макрона.

Макрон вышел на публику в солнцезащитных очках

Ранее, 15 января, Эмманюэль Макрон выступал перед военнослужащими на авиабазе Истр на юге страны с заметно покрасневшим глазом. На следующий день он появился на встрече в Елисейском дворце в солнцезащитных очках и принес извинения за свой внешний вид. В администрации президента тогда пояснили, что покраснение глаза было вызвано лопнувшим сосудом, и подчеркнули, что никаких проблем со здоровьем у главы государства нет.