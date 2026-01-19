В Испании объявлен траур после железнодорожной катастрофы
Испания объявила трёхдневный траур после крупной железнодорожной катастрофы в провинции Кордова. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.
Премьер-министр гарантировал полную прозрачность при расследовании причин аварии.
Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испанию вечером 18 января. В результате ЧП погибли по меньшей мере 39 человек.
Глава Минтранса Испании Оскар Пуэнте назвал некоторые странные сходы двух поездов с рельсов , произошедшие на прямом участке.
Утром 19 января жертву достигли 39 человек.