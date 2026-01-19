В Испании объявлен траур после железнодорожной катастрофы

Испания объявила трёхдневный траур после крупной железнодорожной катастрофы в провинции Кордова. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес.

© Global look

«Санчес назвал день железнодорожной катастрофы днём скорби для всей Испании. Он выразил поддержку семьям погибших и пообещал полную поддержку со стороны общества», — говорится в публикации El Mundo.

Премьер-министр гарантировал полную прозрачность при расследовании причин аварии.

Два скоростных поезда сошли с рельсов в Испанию вечером 18 января. В результате ЧП погибли по меньшей мере 39 человек.

Глава Минтранса Испании Оскар Пуэнте назвал некоторые странные сходы двух поездов с рельсов , произошедшие на прямом участке.

Утром 19 января жертву достигли 39 человек.