Орбан предрек отправку европейских «войнотворцев» на Украину

Возможная отправка европейских миротворцев на Украину приведет только к эскалации военного конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Его цитирует ТАСС.

«Европейский опыт показывает, что европейские миротворцы обычно становятся "войнотворцами", поэтому я не рекомендую Венгрии отправлять войска за пределы своих границ», — сказал глава венгерского правительства.

Ранее Орбан обвинил европейские страны в подготовке к войне с Россией, которая может стать мировой.