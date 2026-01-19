Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп пригласил коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.

«Белорусская сторона получила личное обращение президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко (...) Предложение было доложено президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно», — говорится в завлении белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД Белоруссии отметили, что участие Минска в рамках новой международной организации позволит построить новую архитектуру безопасности, которую постсоветская республика продвигается «в последние годы».

Ранее сообщалось, что Трамп направил также приглашение другому постсоветскому лидеру, президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Он, как уточнили в Астане, получил подобное приглашение «одним из первых».

Накануне американская газета The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник писала, что администрация президента США может рассматривать Совет мира под председательством Дональда Трампа в качестве замены Организации Объединенных наций (ООН).