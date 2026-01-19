Пока вы не уснули:  выселение Долиной и посредник между ЕС и США

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Началось принудительное выселение Долиной из квартиры в Хамовниках

В понедельник, 19 января, начался процесс принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, судебные приставы уже приехали на место, чтобы передать ключи Полине Лурье. Как отмечается, там присутствует ее адвокат. Она планирует принять ключи от бывшей квартиры Долиной. Сама артистка пока так и не явилась.

Бербок: политика "Америка в первую очередь" означает "Америка сама по себе"

© ТАСС Zuma

Председатель 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН Анналена Бербок упрекнула администрацию президента США Дональда Трампа в том, что своей политикой по Гренландии Вашингтон "стреляет себе в ногу". По ее словам, принцип "Америка прежде всего" обособил страну на международной арене и на практике означает "Америка сама по себе".

Говоря о предстоящем 19-23 января Всемирном экономическом форуме в Давосе, Бербок рекомендовала представителям бизнеса призывать США к экономическому сотрудничеству так же активно, как это делают политики других государств.

Путина пригласили в «Совет мира»

Президент России Владимир Путин получил приглашение в Совет мира по разрешению военной ситуации в секторе Газа.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РЖД столкнулись с новыми проблемами из-за угля

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Минэнерго Сергея Цивилева о необходимости заключения соглашения о гарантированном вывозе угля в восточном направлении между Кузбассом и ОАО «Российские железные дороги». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Документ предусматривает погрузку 60 миллионов тонн угля, что на десять процентов больше, чем в 2025 году (54,1 миллиона тонн). Обращение находится на рассмотрении у вице-премьера Виталия Савельева.

Глюкоза подала в суд на лейбл известного продюсера

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, подала в суд на лейбл известного продюсера Андрея Катикова. Сумма исковых требований составляет 340 500 рублей, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, ответчиком по иску значится ООО «Иллюминати продакшн», соучредителем которого до 15 января был Андрей Катиков.

Дания отказалась от участия в ВЭФ в Давосе на фоне ситуации вокруг Гренландии

Дания отказалась от участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе на фоне ситуации вокруг Гренландии.

Там отметили, что представители Дании были приглашены на форум в этом году.

СМИ сообщили о намерении Мелони быть посредником между США и ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони позиционирует себя как посредника между Европой и президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии. Об этом пишет издание Bloomberg.

СМИ назвало Мелони «идеологически близкой» к Трампу и отметило, что она всегда «избегала публичной критики» американского президента и «долгое время балансировала между своими партнерами по коалиции внутри страны, в Европе и в США».

Ученые обнаружили новую угрозу для человечества

Геологи обнаружили сложную и ранее неизвестную зону сейсмической активности под дном океана у побережья Северной Калифорнии. Исследование Геологической службы США и ряда университетов показало, что эта зона, расположенная в месте встречи разлома Сан-Андреас и зоны субдукции Каскадия, способна вызывать мощные разрушительные землетрясения, сообщает sciencedaily.com.

Ученые выяснили, что в районе так называемого «тройного перекрестка» тектонических плит, помимо трех известных плит, скрыто еще две движущиеся части. Это открытие объясняет природу прошлых землетрясений, например толчка магнитудой 7.2 в 1992 году, который произошел на неожиданно малой глубине.

Особняк миллиардера Александра Чигиринского в Барвихе могут снести

Роскошный особняк миллиардера Александра Чигиринского в элитном поселке Барвиха Подмосковья находится под угрозой сноса. Администрация Одинцовского округа признала комплекс объектов незаконной постройкой, так как разрешения на жилое строительство на этом участке не выдавались, сообщает Mash.

Поместье расположено на участке площадью 3,3 гектара на берегу Москвы-реки и реки Саминки. По данным проверки, застройка была произведена с изменением рельефа и попала в первую зону санитарной охраны, где возведение жилых объектов запрещено.

ЕК в ответ на новые пошлины Трампа призвала к сдержанности

Еврокомиссия (ЕК) призвала США "к сдержанности и диалогу" в ответ на угрозы введения новых пошлин американским президентом Дональдом Трампом против сторонников территориальной целостности Дании. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"Контакты с США продолжаются на всех уровнях. Иногда лучшая политика - это сдержанность и ответственное руководство ЕС", - сказал он.

