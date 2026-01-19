Трамп обратился к Лукашенко с неожиданным предложением

Глава США Дональд Трамп направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко личное обращение, предложил белорусскому лидеру войти в так называемый «Совет мира» по Газе, рассказал пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков. Об этом пишет пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным СМИ, предложения об участии в Совете были разосланы примерно 60 странам. Приглашение получили президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

Также в числе адресатов — лидеры Франции, Германии и Австралии, Канады, Пакистана, Парагвая, Турции, руководство Евросоюза.

«Белорусская сторона получила личное обращение президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента Республики Белоруссия Александра Григорьевича Лукашенко», — отметил Варанков.

Дипломат заметил, что в обращении Белоруссии в контексте урегулирования ситуации в Газе предлагается стать учредителем «Совета мира» — новой международной организации.

«Мы рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства», — констатировал пресс-секретарь.

Белорусская сторона готова принять участие в работе «Совета мира», резюмировал Варанков.