В Иране высказались о восстановлении работы интернета

Вице-президент Ирана по науке и технологиям Хосейн Афшин заявил, что доступ в интернет в стране могут восстановить в пятницу, 23 января. Об этом сообщает портал Dolat.

Афшин отметил, что доступ в интернет для иранских пользователей вернется «к нормальному состоянию» к выходным. Он подчеркнул что «в цифровой экономике доступ к интернету для аудитории и потребителей имеет очень важное значение».

В конце декабря 2025 года Иран охватили протесты. Они начались на фоне экономического кризиса, но затем приобрели антиправительственный характер и переросли в столкновения протестующих с силовиками.

Сообщалось, что во время беспорядков правительство Ирана отключило интернет и мобильную связь. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным вмешательством в случае убийств демонстрантов. Четырнадцатого января он сообщил, что, по данным «надежных источников», в Иране не будут казнить участников протестов.

К 17 января в Иране частично восстановили доступ в интернет.