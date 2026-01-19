Эксперт объяснил фиксацию Трампа на Гренландии

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп не откажется от притязаний на Гренландию, поскольку считает ее необходимой для борьбы за Арктику. Об этом сообщает News.ru.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, автономной датской территории, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США. Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании.

По мнению Дудакова, Трамп всерьез воспринимает начинающуюся в Арктике конкуренцию. Политолог подчеркнул, что у России «колоссальное преимущество» в регионе, Китай пытается влиять на происходящие в Арктике процессы, а США оказались там «в позиции отстающих».

Дудаков считает, что контроль над Гренландией имеет для США в первую очередь символическое значение. Присоединение острова стало бы иллюстрацией обещания Трампа «сделать Америку снова великой».