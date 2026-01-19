В Германии резко ответили на заявление фон дер Ляйен о Гренландии

Европа «роет себе могилу» своей позицией по Гренландии.

Об этом заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком в соцсети Х.

Дотком поблагодарил европейских лидеров за то, что они «показали всему миру, что они несерьезные игроки» на международной арене.

Стало известно, чем может закончиться конфликт ЕС и США из-за Гренландии

Ранее стало известно, что лидеры стран Европы и президент Украины Владимир Зеленский обсуждают президента Трампа в групповом чате.